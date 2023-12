Se n’è andato Nello Hamel: un uomo di grande umanità, un politico impegnato nel sociale, un amministratore attento e pronto al confronto con l’opinione pubblica (gli attuali amministratori avrebbero molto da imparare dall”esempio di Nello ).

Ha partecipato alla vita politica cittadina da protagonista di primo piano, fino a quando non è stato fiaccato dalla malattia.

Non so se avesse aderito al Partito Democratico, ma sicuramente lo abbiamo sempre visto come una grande energia per il popolo della sinistra. Lui, però, non si è mai chiuso in un recinto e ha vissuto i suoi ideali di giustizia sociale sempre aperto a tutte le istanze della povera gente.

Mi piace ricordare il suo impegno per la creazione ad Agrigento del Banco Alimentare, per dare conforto ai bisogni primari degli indigenti. Proprio vicino alla mensa per i bisognosi della zona Ravanusella, l’ho incontrato, oramai seduto su una carrozzella, qualche settimana fa.

Politicamente non sono sempre stato d’accordo con le sue scelte e più di una volta ho avuto modo di polemizzare con lui, quando era Assessore all’igiene urbana, ma ho sempre apprezzato il suo impegno e il senso del dovere che lo spingeva a far meglio.

Mancherà alla città e ancor di più alla comunità democratica.

Che la terra gli sia lieve.

Nino Cuffaro