Ha patteggiato 4 anni e 2 mesi di reclusione il 19enne di Lentini arrestato nei mesi scorsi dalla polizia perché ritenuto il responsabile del tentato omicidio di un 30enne avvenuto a Lentini in occasione dei festeggiamenti per il patrono, Sant’Alfio.

Le indagini sul ferimento

Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, i due protagonisti di questa vicenda avrebbero avuto una lite la notte del 12 maggio. Il giovane, che si sarebbe sentito umiliato, avrebbe rimediato un’arma per lavare quell’offesa, salvo poi dileguarsi tra i fedeli dopo gli spari mentre la vittima venne trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le testimonianze di alcune persone e delle immagini consentirono alla polizia di identificare il 19enne, sottoposto ad un provvedimento di fermo.

La posizione della difesa

La difesa del giovane, affidata all’avvocato Junio Celesti, si era battuta perché il 19enne non fosse accusato di tentato omicidio, per cui, nel corso dell’udienza al Tribunale del Riesame di Catania aveva chiesto la riqualificazione del reato in lesioni gravi.

Il patteggiamento

Il pm e la difesa hanno trovato l’accordo sul patteggiamento, concluso, nelle ore scorse, davanti al gip del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato che, giorni fa, ha disposto la scarcerazione del giovane, adesso ai domiciliari.