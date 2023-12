Incidente a Balestrate durante l’accensione dell’albero di Natale causa il ferimento di due persone. Si tratta di due donne che sono rimaste ferite proprio mentre si accendeva l’albero di Natale in piazza a Balestrate. L’incidente è avvenuto a margine della manifestazione stessa. Per creare l’atmosfera, infatti, poco prima di accendere l’albero erano state spente le luci della piazza Duomo.

Le due donne di 54 e 78 anni stavano scendendo le scale della chiesa. Al buio non hanno visto i gradini e sono cadute giù per le scale. Sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso di Partinico. Una delle due è ricoverata in condizioni più gravi.