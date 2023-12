Sono riprese ieri all’alba le ricerche di Salvatore Cefalù, quarantacinque anni, pescatore agrigentino di cui non si hanno notizie ormai da due giorni. L’uomo, a bordo della propria barca, era uscito per una battuta di pesca al largo delle coste di San Leone (Agrigento) non facendo più rientro. Dopo aver raccolto l’allarme della famiglia, sono uscite in mare due motovedette della Guardia Costiera di Porto Empedocle e Licata che hanno operato con l’ausilio dei sommozzatori, di due pescherecci e di un elicottero del Nucleo Aereo e Sezione Volo della Guardia Costiera di Catania. Sul fondale, intanto, sarebbe stata trovata la barca dell’uomo. Le motovedette ieri hanno controllato il mare davanti Punta Bianca e Marina di Palma di Montechiaro. Le ricerche riprenderanno oggi.