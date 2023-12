Un’auto è sprofondata a causa del manto stradale che ha ceduto in via Fontana del Lupo a Monreale. A bordo c’era un ragazzo e la madre.

I due stavano percorrendo la via quando la sede stradale ha ceduto, facendo sprofondare il mezzo. Tanto spavento per madre e figlio. Per loro grande è stato lo spavento. È stato necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura. Sono intervenuti

anche i carabinieri. Per i residenti servono interventi urgenti di manutenzione. Soprattutto quando piove quella strada diventa molto pericolosa.