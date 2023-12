Un uomo alla guida di una Fiat Stilo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato in una veranda di un locale lungo il viale Mediterraneo a Porto Empedocle. L’uomo , un quarantottenne romano in questo periodo in vacanza nell’Agrigentino si è allontanato, ma poco più tardi si è presentato ai carabinieri della Stazione di Villaseta. E’ rimasto ferito lievemente, e con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I militari dell’Arma si sono occupati degli accertamenti di rito.