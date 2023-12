E’ tormentata la sanità siracusana, alle prese con una carenza cronica di medici, che rischia di penalizzare l’assistenza.

La tragedia nel Pte di Pachino

Questo problema è arcaico nel Pte di Pachino e non è servita nemmeno una tragedia, quella del febbraio scorso quando un agricoltore di 38 anni perse le vita proprio nella struttura sanitaria in quel momento senza un dottore in servizio, per provare a trovare una soluzione.

In effetti, l’Asp di Siracusa ha disposto degli avvisi per reclutare medici ma senza successo anche se, prima della sua sfiducia la sindaca di Pachino, Carmela Petralito, aveva sollevato alcune perplessità sulla gestione delle risorse, in quanto, a suo avviso, nella vicina Rosolini i turni sono coperti.

“Manca copertura turni”

Ora, a tornare alla carica è il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada. “Il dato preoccupante degli ultimi giorni riguarda la mancata copertura dei turni di compensazione che dovrebbero essere svolti dal personale della Guardia Medica territoriale ”

Rischio chiusura a Natale

Il parlamentare regionale, Tiziano Spada, insieme all’ex consigliere comunale del Pd, Emiliano Ricupero, spiega che con l’arrivo a Natale di tanti pachinese, ormai residenti nel Nord Italia o all’estero, aumenta il numero dell’utenza con ricadute sull’assistenza.

“Serve il rafforzamento del personale, soprattutto adesso – dice il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada – che ci prepariamo a vivere il periodo Natalizio. Tante famiglie e lavoratori torneranno in Sicilia per trascorrere le vacanze con i propri cari, e invece si rischia di chiudere il Pte in quei giorni. Questo è uno dei problemi che attanaglia la zona sud della provincia di Siracusa che nei mesi scorsi ha pagato a caro prezzo questa incuria con un morto. Gli organi competenti intervengano sulla questione per non lasciare scoperto il presidio sanitario”.