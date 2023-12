“Nella legge di Stabilità regio un aiuto concreto ai comuni siciliani per le spese di progettazione, grazie ad un emendamento all’articolo 6, voluto fortemente dalla Lega, che ha permesso di destinare 40 milioni di euro agli enti locali con una ripartizione che per il 40% assegna somme in parti uguali ai 391 Comuni, mentre per il restante 60% si terrà conto della popolazione residente in ciascuno di essi. In una fase in cui non si può perdere tempo nella spesa dei fondi del Pnrr, questo provvedimento fa sì che i Comuni abbiano disponibilità finanziaria per realizzare i progetti e partecipare ai bandi. Sono soddisfatta che l’iter di questa legge di Stabilità sia partito col piede giusto e noi come Lega siamo concentrati sulle misure a sostegno delle fasce deboli e delle amministrazioni locali. Voglio sottolineare come l’emendamento sul Fondo per la progettazione preveda un limite massimo di assegnazione pari a 200 mila euro per i Comuni più grandi, ad esempio la Città di Palermo che potrà contare su risorse utili nell’immediato”. La afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana