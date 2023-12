“Lo stanziamento di circa 100 milioni per il comparto sicurezza-difesa, contenuto in un emendamento del governo alla manovra, rappresenta un ottimo risultato, ottenuto anche grazie allo straordinario lavoro di Forza Italia a difesa del settore. Si tratta di ulteriori risorse fondamentali che saranno utili ad esempio a migliorare i trattamenti pensionistici degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine. Un necessario e doveroso riconoscimento a chi rischia la vita ogni giorno per garantire la nostra sicurezza”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.