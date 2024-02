La manifestazione del “Carnevale ravanusano”, definita “”storica””.

L’organizzazione pensa anche – e soprattutto – all’ordine e sicurezza pubblica. Il Sindaco Salvatore Pitrola: “Il parcheggio a Carnevale? Lontano dal centro, tanto ti accompagniamo noi!””. Nelle serate di domenica 11, lunedi 12 e martedi 13 Febbraio, dalle ore 18 alle ore 3, il Comune metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini un servizio navetta che li porterà fino al cuore della festa. Il servizio intende garantire il parcheggio e la sicurezza di coloro che parteciperanno alla 36esima edizione della kermesse.

Sono state individuate 2 grandi aree di parcheggio nel centro abitato: zona antistante il campo sportivo (rotatoria direzione Licata/ Via Olimpica) e zona dove ha luogo il mercato settimanale (Via Luigi Giglia / Via Savarino). Le navette si muoveranno secondo il seguente percorso circolare: partenza: piazza Bovio (ex Agip), corso Garibaldi, via Olimpica, rotatoria e ritorno in via Olimpica; via Luigi Giglia, via Savarino e via Tintoria; arrivo: Piazza Bovio (ex Agip). La civica amministrazione chiede ai residenti e agli ospiti di avvalersi delle zone di parcheggio individuate.

Giovanni Blanda