In data odierna 10 febbraio 2024 si sono incontrate presso il Comune di Canicattì le associazioni degli autotrasportatori A.I.TRAS. e il Movimento degli agricoltori FORCONI di Mariano Ferro, oltre ad altri movimenti autonomi dell’agrigentino, alla presenza dell’Assessore Sciabica, presenza concordata col Sindaco Corbo.

Con l’incontro odierno si è avviata l’operazione di coordinamento per affrontare la crisi dei comparti sopra citati e dovuta alle norme europee sul Green Deal.

Seguiranno diversi incontri simili in tutte le province siciliane al fine di programmare e avviare manifestazioni organizzate di protesta e la presentazione di una piattaforma di richieste alle istituzioni regionali, nazionali ed europee.