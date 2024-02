“Il Comune di Ravanusa, in collaborazione con la Pro Loco, il Ministero della Cultura e l’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, sono pronti ad accogliere i visitatori e far conoscere i due prodotti che caratterizzano la produzione culinaria della città, in occasione del primo Carnevale Storico Ravanusano. La sagra si terrà sabato 10 febbraio 2024 a partire dalle ore 18:30, in Piazza Crispi a Ravanusa. Cosa accomuna i totomé alla raviola di ricotta? Entrambi provengono dalla tradizione contadina: le abili massaie amalgamavano ingredienti semplici e gustosi per creare prodotti di alta pasticceria; entrambi vengono avvolti dal dolce miele, caldo che inebria le papille gustative e trasmette un grande senso di appagamento. Entrambi i prodotti appartengono a pieno diritto al patrimonio gastronomico della città. La raviola di Ravanusa è un golosissimo dolce fritto farcito con crema di ricotta, tipico delle rinomate maestranze del paese. I Totomè sono delle frittelle dolci tipiche di Ravanusa, si friggono nell’olio bollente e si consumano ricoperti di miele o di zucchero a velo”.

Giovanni Blanda