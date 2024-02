La Questura di Agrigento dà il benvenuto a cinque nuovi Ispettori della Polizia di Stato, provenienti da altre questure ed trasferiti in questa sede. I nuovi Ispettori vantano esperienze plueriennali in vari settori e specializzazioni della Polizia di Stato. Nel corso di un breve incontro tenutosi nella Sala San Michele, il Questore Tommaso Palumbo ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo da essi rivestito e le attribuzioni che andranno a ricoprire nell’ambito della realtà territoriale in cui opereranno.