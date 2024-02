Diventa definitiva la condanna a nove mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 59 anni, di Agrigento, per il reato di lesioni personali. Lo ha stabilito la settima sezione penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa dell’imputato. Il cinquantanovenne dovrà altresì pagare le spese processuale e una provvisionale di 7.500 euro alla persona offesa. L’uomo era finito a processo per aver spinto dalla scale l’ex fidanzata del figlio a margine di una lite in famiglia. La vicenda risale ai primi giorni del 2017.

In primo grado era stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione dal tribunale di Agrigento. La pena era stata poi ridotta in Appello a nove mesi di reclusione alla luce dell’esclusione dell’aggravante dei futili motivi. Secondo la ricostruzione, in seguito ad alcuni screzi familiari, spinse giù dalle scale l’allora fidanzata trentenne del figlio. La giovane, che assistita dall’avvocato Vincenzo Caponnetto si è costituita parte civile, riportò la frattura parcellare del margine mediale della superficie articolare dell’astragalo con una prognosi di 74 giorni.