Rubato un defibrillatore nella piazza San Giuseppe, collocato dalla Misericordia a seguito del progetto Campobello Città cardio protetta finanziato grazie alla democrazia partecipata. Nove i defibrillatori installati in varie zone del paese con l’intento di riuscire a salvare vite umane. Purtroppo, ignoti balordi hanno deciso durante la scorsa notte di trafugare l’importante strumento salva vita privandolo all’intera comunità.

La notizia del furto del defibrillatore in piazza San Giuseppe ci lascia sgomenti e increduli, commenta il governatore Carmelo Vaccaro. Trovare un appellativo, per descrivere quale profilo di essere umano dotato di una ragione e di una educazione, continua Salvino Montaperto, abbia potuto perpetrare un simile atto mi riesce impossibile. Questo atto ignobile apre sicuramente una profonda riflessione sulla nostra comunità che, lentamente negli anni sta subendo un’involuzione non solo educazionale delle future generazioni, ma anche sul senso civico complessivo. Speriamo che oltre l’indignazione da parte di tutta la cittadinanza ci sia un risveglio delle coscienze per sentire questa città ancora nostra.

Facciamo appello agli autori del furto di restituire il defibrillatore all’intera cittadinanza trovando il modo di riportarlo al proprio posto.