Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:00 di lunedì 19 febbraio 2024 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTEPRECEDENTI;
3. INTERROGAZIONI;
4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “DIRETTIVE DEL SINDACO PROT.N. 19588 DEL 16/05/2023 E
PROT.N. 29666 DEL 28/07/2023 – RICHIESTA RELAZIONE URGENTE” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 5906 DEL 08/02/2024, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: A. CUVA, C. MURATORE E G. DI FAZIO;
5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO QUESTION TIME DEL CITTADINO” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 892 DEL 09/01/2024, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: F. FALCONE;
6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 ART. 20,D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D.LFS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2022” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 4103 DEL 30/01/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 D.SSA C. MELI;
7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.267/00 SENTENZA N. 756/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO NELLA CONTROVERSIA EZZAR FOUED CONTRO COMUNE DI CANICATTI’ R.G. N. 1584/2022” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 5890 DEL 08/02/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING. G. MELI;
8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2024 – DECRETO MINISTERIALE N. 210 DEL 07/11/2023” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 6251 DEL 12/02/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 D.SSA C. MELI;
9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.267/00 SENTENZA N. 1046/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO NELLA CONTROVERSIA ALESSI LUIGIA CONTRO COMUNE DI CANICATTI’ R.G. N. 922/2023” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 6462 DEL 13/02/2024, PRESENTATA DAL RESPONSABILE VICARIO E.Q. N° 4 – 5 GEOM. A. PILLITTERI;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.