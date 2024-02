Gli agenti della Digos della Questura di Siracusa hanno denunciato un uomo di trent’anni per il reato di tentato

danneggiamento.

La partita a Siracusa

L’uomo, fino ad ora incensurato, domenica scorsa, in occasione dell’incontro di calcio tra una compagine netina e una squadra della città di Palagonia valido per il campionato di Prima categoria e disputatosi a Siracusa per l’indisponibilità del campo di calcio di Noto, avrebbe tentato di danneggiare un minivan che accompagnava la squadra di calcio ospite, cercando di incendiare uno pneumatico del mezzo dando fuoco ad una

busta di plastica inserita all’interno del parafango.

Daspo pe 2 tifosi

Solo il tempestivo intervento degli addetti al campo ha evitato che l’incendio si propagasse. Il denunciato, ed un altro netino di ventinove anni, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Noto, che era con lui, saranno sottoposti al Daspp del Questore, mentre il ventinovenne è stato anche denunciato per violazione della misura cui era sottoposto.