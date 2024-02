Il Galeón Andalucía farà presto scalo a Licata e attraccherà a Marina di Cala del Sole. Sapevate che tra i suoi legni scricchiolanti il Galeón racconta la storia dei leggendari galeoni spagnoli dei nostri tempi? Potrete salire a bordo e scoprire come navigavano e vivevano gli avventurieri del mare di un tempo. Solo dal 27 febbraio al 3 marzo, dalle 10.00 alle 19.00 ininterrottamente. Visitate il museo galleggiante con una mostra in cui potrete visitare 5 dei suoi ponti. Da oggi, mercoledì, fino al 20 febbraio, tutti coloro che acquisteranno un biglietto early bird avranno uno sconto associato. Solo online, acquistando il biglietto tramite: tickets.velacuadra.es. L’attuale equipaggio è composto da 12 uomini e donne di diverse nazionalità e si stanno accettando nuove candidature per i ruoli ditripulación voluntaria.

Data: dal 27 febbraio all’3 marzo. Luogo: Licata (Marina di Cala del Sole). Orario: 10,00h. a 19,00h. Biglietti: Adulti: 10€ / Bambini (5-10 anni): 5€ / Famiglie: 25€. (2 adulti + fino a 3 bambini dai ai 10 anni). Gratuito per i bambini sotto i 5 anni, che devono essere accompagnati da un adulto. Visita guidata per scuole e associazioni: 5 euro (1 insegnante gratis ogni 10 bambini) Oltre i 10 anni: 10 euro. Per fissare un appuntamento, contattare: ecampos@velacuadra.es