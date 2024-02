A conclusione dei festeggiamenti del Carnevale Ravanusano un folle gesto ha scosso la nostra comunità, una ragazza di 16 anni è stata sfregiata da una sua coetanea con un’arma da taglio.

Il fatto, di una gravità inaudita, sconosciuto ai molti perchè accaduto in un posto decentrato rispetto al cuore pulsante della manifestazione, all’indomani dei festeggiamenti ha sconvolto tutta la comunità. E con “tutta la comunità” ci riferiamo sia ai cittadini di Ravanusa che a quelli di Campobello di Licata, perché è questo che siamo, un’unica grande comunità purtroppo in questo giorno accomunati da questa brutta pagina di scempio sociale.

Dichiariamo il nostro totale sdegno per i fatti gravi che hanno messo a serio rischio l’incolumità dei nostri ospiti e che mortifica la grande macchina organizzativa messa in moto per assicurare un sereno svolgimento dei festeggiamenti.

Superfluo dire che sono state messe in campo tutte le necessarie misure di sicurezza per garantire un ordinato svolgimento dei festeggiamenti: gli addetti alla vigilanza e all’antincendio, n. 2 ambulanze con medico, i soccorritori appiedati e gli autisti soccorritori; i volontari della Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Polizia locale, ma è necessario sottolineare che i fatti sono avvenuti nel vicolo di Via delle Grotte al di fuori della Piazza 1° Maggio dove si svolgeva la festa ed è necessario, altresì, interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto due ragazze minorenni ad un simile gesto, sull’uso di alcol e droghe che stanno diventando una vera e propria piaga sociale, nonché sulla necessità di evitare che i momenti di festa e di aggregazione, tanto richiesti dai nostri giovani, possano essere minati da singoli episodi di violenza convinti, come siamo, che le tradizioni e le belle manifestazioni vanno recuperate e salvaguardate.

L’amministrazione comunale di Ravanusa, in attesa che si concludano gli accertamenti degli inquirenti, si stringe in silenzio alle famiglie delle giovani coinvolte e si dichiara disponibile a garantire ogni necessario supporto alle forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini.