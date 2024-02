La Democrazia Cristiana Storica si rafforza nel centro sud grazie alle iniziative portate aventi nei territori da Nuccio Flammia segretario regionale della Basilicata. Dopo il recente successo del candidato del centro sinistra nelle elezioni provinciali di secondo livello di Potenza, Cristian Giordano, sostenuto fortemente dalla Dc storica, il partito ha promosso tutta una serie di iniziative in Puglia e in Basilicata, in particolare, che hanno registrato la presenza di centinaia di cittadini ed esponenti delle Istituzioni locali. “ La nostra formazione politica- afferma Nuccio Flammia- è al lavoro ormai da tempo sui territori in vista prossime elezioni che riguarderanno il rinnovo del consiglio regionale della Basilicata, le amministrative in quasi 50 comuni e, soprattutto, le elezioni europee. In questo caso la Dc storica, così come stabilito dalla direzione nazionale, appoggerà alcuni candidati nelle diverse circoscrizioni in linea con il programma del partito”.

Per il coordinatore nazionale della Dc Storica Franco Ferrari “ la strada intrapresa e l’ottimo lavoro svolto dal partito nelle diverse regioni del Paese, ed in questo caso grazie al dirigente Flammia, inizia a dare i suoi frutti positivi. Il nostro obiettivo è quello di rimettere in pista la Dc storica, una forza moderata, cattolica e sociale.”