Due donne con i bambini piccoli sono state aggredite da sei cani randagi davanti l’ingresso della scuola “Salvatore Quasimodo”, nel quartiere Oltreponte di Licata. I randagi ad una delle donne sono riusciti a strapparli il giubbotto, mentre all’altra hanno morso lo zainetto del piccolo. Le urla delle maestre e dei collaboratori scolastici hanno evitato il peggio mettendo in fuga i cani. “Mi sono spaventata tanto, sopratutto per il bambino, e ancora adesso tremo”, dice una delle donne letteralmente terrorizzata per l’accaduto che sporgerà denuncia. “La situazione non è nuova, i cani entrano perfino a dentro il cancello ed è pericoloso per i bambini che vengo a scuola da soli”, dice una delle docente. “Chiediamo agli organi preposti di risolvere la situazione perchè è diventato inconcepibile tutto ciò”. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che stanno monitorando la situazione.