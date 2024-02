Durante l’ultimo giorno dei festeggiamenti del carnevale di Ravanusa, una sedicenne di Campobello di Licata è stata ferita con tre coltellate alla schiena, una alla spalla e un fendente dal naso al sopracciglio, richiedendo 35 punti di sutura al viso. L’aggressione avvenne durante una lite tra minorenni. Fortunatamente, le ferite non hanno coinvolto organi vitali, e la ragazza è stata dimessa dopo dieci ore di ricovero, con una prognosi di venti giorni. Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare l’aggressore, che rischia una denuncia per lesioni personali gravi.