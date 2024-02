Raccolta rifiuti. La civica amministrazione commenta che è stata recuperata la somma di 50.846,72 euro.

Il sindaco Salvatore Pitrola: “Si tratta di soldi mai riscossi dal Comune di Ravanusa, relativi agli anni 2015 – 2016 – 2017 per la raccolta differenziata derivante dal conferimento degli imballaggi in plastica.

Dopo esserci insediati, ci siamo messi subito all’opera per capire il motivo per il quale, nonostante la raccolta differenziata, il costo da sopportare dai cittadini fosse così elevato”.

Ancora il sindaco: “Dopo mesi di duro lavoro siamo riusciti ad individuare i primi crediti che il Comune di Ravanusa non aveva mai richiesto e quindi riscosso.Questo è il primo passo di un importante percorso che con il tempo ci porterà ad alleggerire le nostre bollette. Dateci tempo ed insieme raggiungeremo l’obiettivo!”.

Giovanni Blanda