Sono stati denunciati un uomo ed una donna, una coppia di ambulanti, per aver danneggiato l’auto di servizio della Polizia municipale di Siracusa. E’ accaduto nelle ore scorse in corso Gelone, nel cuore della città, dove i due avevano allestito un bancone per la vendita di fiori, palloncini ed altra merce legata alla festa di San Valentino ma sono incappati in un controllo delle forze dell’ordine, impegnati in un servizio per stroncare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Il controllo

Quando si sono presentati al loro cospetto gli agenti in divisa al coppia avrebbe manifestato segni di nervosismo, segno che non avevano con se delle autorizzazioni.

I danni al finestrino dell’auto

Fatto sta che dopo alcune domande, l’uomo, un 39enne, si sarebbe armato di una spranga, presa dal bancone, e con quella ha infranto i finestrini posteriori della macchina di servizio della Polizia municipale dopo diversi colpi.

La donna ha distrutto uno specchietto

La donna non se ne è stata con le mani in mano, anzi avrebbe aiutato il suo socio nell’azione di danneggiamento del veicolo, infatti si è resa responsabile del danneggiamento dello specchietto retrovisore.

Le parole dell’assessore di Siracusa

“Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Nessuna lesione fisica è stata patita dal personale presente sui luoghi” fa sapere l’assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Giuseppe Gibilisco.