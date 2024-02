Sono stati identificati e denunciati tre dei cinque aggressori che lo scorso 28 gennaio hanno picchiato a colpi di spranga un commerciante bengalese di 35 anni in via Atenea, nel centro di Agrigento. Sono tutti agrigentini, di età compresa tra 20 e 24 anni, i responsabili. Adesso sono indagati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Sono reati procedibili d’ufficio mentre per le lesioni al commerciante ci vuole la querela di parte che non è arrivata.

La polizia è riuscita a dare un nome e un volto ai tre anche grazie alle telecamere. Si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva il cui motivo però ancora oggi rimane poco chiaro. Il gruppo di agrigentini, incappucciato e armato di spranghe, ha inseguito il bengalese lungo via Atenea fin dentro un mini market. Poi la fuga. L’attività investigativa delle Volanti, unitamente alle immagini estrapolate dalle telecamere, hanno chiuso il cerchio.