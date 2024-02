Con grande entusiasmo, a nome dell’Amministrazione Miccichè, desidero esprimere la mia profonda gratitudine all’On. Elvira Amata, Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, per il suo costante impegno nel sostenere i grandi eventi e le iniziative di promozione turistica del nostro territorio.

Nella serata di oggi, l’Assessore Amata ha siglato la direttiva per lo stanziamento di un contributo di € 60.000,00 in favore del 76° Festival del Mandorlo in Fiore, evento di grande richiamo turistico e culturale che si svolgerà dal 9 al 17 marzo prossimo. Questo generoso sostegno finanziario, raddoppiato rispetto al già concesso contributo di € 30.000,00 per l’edizione del 2023, evidenzia l’attenzione e il supporto del governo regionale verso le attività promosse dall’Amministrazione Comunale di Agrigento.

Il contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo va ad integrare il budget destinato al Festival del Mandorlo in Fiore, il quale prevede l’utilizzo di somme stanziate sia dal Comune di Agrigento che dalla Regione Siciliana. Questo include anche il contributo destinato alle attività a supporto delle iniziative della Capitale Italiana della Cultura, gestito dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il Festival del Mandorlo in Fiore, già inserito nel calendario regionale degli eventi di grande richiamo turistico, rappresenta un momento di celebrazione delle nostre tradizioni e della bellezza dei nostri paesaggi, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Grazie al prezioso contributo dell’Assessore Amata, potremo arricchire ulteriormente il programma dell’evento e offrire un’esperienza indimenticabile ai partecipanti, promuovendo al contempo lo sviluppo turistico e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Questo importante riconoscimento da parte del governo regionale conferma il valore e l’efficacia delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Agrigento nel campo della cultura e della promozione turistica. L’incremento del contributo finanziario destinato al Festival del Mandorlo in Fiore evidenzia in modo tangibile come le attività portate avanti dall’Amministrazione Comunale siano attenzionate ed apprezzate anche a livello regionale.

In conclusione, desidero esprimere ancora una volta la mia sincera gratitudine all’On. Elvira Amata e al governo regionale per il sostegno e la fiducia dimostrati nei confronti del nostro territorio. Sono convinto che il Festival del Mandorlo in Fiore sarà un successo straordinario grazie anche alla collaborazione e al sostegno di tutte le istituzioni e dei cittadini che credono nel potenziale culturale e turistico di Agrigento.

L’Assessore alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi

Dott. Costantino Ciulla