Giacomo Minio è il nuovo presidente della Fondazione Agrigento2025, l’organo che si occuperà della realizzazione del progetto di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura”. La nomina è arrivata al termine di una cerimonia tenutasi nel foyer Pippo Montalbano del teatro Pirandello. Minio, in quota Consorzio Universitario, è docente di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo.

Nominati anche tutti i componenti della Fondazione. Cinque sono stati scelti dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè: si tratta dell’avvocato Vincenza Gaziano, attuale presidente dell’ordine degli avvocati di Agrigento, sarà anche la vicepresidente della Fondazione. Poi: Giovanni Di Maida e gli avvocati Antonino Maria Cremona, Salvatore Palillo e Giuseppe Viola. Il comune di Lampedusa, in persona del sindaco Filippo Mannino, ha nominato quale componente il professore Giovanni Fragapane. In “quota” Regione Siciliana, con la nomina del presidente Schifani, è stato scelto l’avvocato Lucio Geraci. Giacomo Minio, che è stato nominato presidente, è l’espressione diretta del Consorzio Universitario di Agrigento. Un nono componente verrà scelto in seguito dei componenti dalla fondazione.