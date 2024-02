Aggredisce e spinge per terra un disabile che lo aveva rimproverato per un parcheggio in doppia fila che gli impediva il passaggio. È successo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Un disabile agrigentino è rimasto lievemente ferito alla schiena ed è stato soccorso e medicato in ospedale. L’aggressore, un automobilista, si è sottratto all’identificazione di un vigile urbano ed è scappato.

Alla base della lite, secondo quanto ricostruito, la sosta selvaggia. Una pratica tanto fastidiosa quanto diffusa nel centro cittadino. L’uomo aveva lasciato l’auto in doppia fila ostruendo così il passaggio al disabile che ne ha chiesto così conto. L’automobilista ha ben pensato di spingerlo e aggredirlo per poi fuggire. In corso le indagini per risalire alla sua identità.