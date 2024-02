Inizia lunedì 19 febbraio il Corso di Potatura e Innesto rivolto a 10 ragazzi non accompagnati presenti nel nostro territorio. Sono 60 i giovani, ragazze e ragazzi, che partecipano al percorso di inclusione sociale, lavorativa e abitativa previsto dal progetto Youth & Food – Il cibo veicolo di inclusione, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Messo a punto da Slow Food Internazionale con Al Kharub cooperativa sociale, Sanitaria Delfino Società Cooperativa Sociale, Coop.Meeting Service Catering, Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (AMMI), Comune di Torino, Servizio VIII – Centro per l’Impiego di Agrigento, C.P.I.A. di Agrigento, il progetto si svolge nell’arco di tre anni e coinvolge ragazzi stranieri non accompagnati nelle città di Agrigento e Torino

Il Corso, che si terrà nello splendido scenario della Valle dei Templi, è organizzato da Al Kharub cooperativa sociale in collaborazione con l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e l’Azienda Valparadiso, concessionaria per la manutenzione degli ulivi secolari della Valle da cui si ricava il preziosissimo Olio Diodoros.

Obiettivo del percorso formativo teorico/pratico è quello di fornire ai ragazzi competenze tecniche specifiche da parte di operatori del settore qualificati nel settore. Questo consentirà un migliore inserimento lavorativo in un contesto dove è sempre più difficile trovare operatori con queste competenze specifiche. Alla fine del corso sarà possibile, infatti, per le aziende interessate ad avviare un serio inserimento lavorativo dei ragazzi, potere contattare il responsabili di Progetto per facilitanre un eventuale attuazione.