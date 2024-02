La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ha concesso, anche per quest’anno, il proprio Patrocinio al “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento che, anche quest’anno, apre il “76° Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana, è motivato, come si legge nella nota di conferimento inviata dal Segretario generale Enrico Vicenti, al presidente dell’AIFA, Luca Criscenzo, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”.

Fin dalla sua nascita il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della Pace e della Fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori, così come voluto dai fondatori del Festival, Claudio Criscenzo e Giovanni Di Maida.

In ragione di ciò “I Bambini del Mondo”, nel corso degli anni, hanno avuto riconoscimenti ufficiali da diversi Enti nazionali e internazionali, e dal 2017 anche il prestigioso patrocinio dell’UNESCO, Commissione Nazionale Italiana.

Quest’anno sono 10 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale, in programma dal 9 al 17 marzo 2024, inserito nel contesto del “Mandorlo in Fiore 2024”: Bulgaria – Folk Group Nessebar; Costarica – Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria; Kirzighistan – Shattyk Exemplary Choreographic Seytek; Lituania – Children Folk Group Ciuciuruks; Macedonia – Anpo Skopje; Polonia – Folk Group Larks; Romania – Folklore Ensemble Padureanca; Serbia – Folk Dance Ensemble Sveti Djordje; Ucraina – Folk Ensemble Vitaminchiki; Uzbekistan – Children Group Marvarid.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.L’appuntamento con la prima performance è per domenica 10 marzo 2024 alle ore 10:00 con la Sfilata da piazza Vittorio Emanuele in piazza Cavour. Alle ore 20:30 al Teatro Pirandello spettacolo di apertura del 21° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”.