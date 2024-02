Il 21 dicembre 2023 il Ministero della Salute ha annunciato la nascita di un portale dedicato alla salute alimentare: www.rischialimentari.it.

Il progetto ha lo scopo di aumentare la consapevolezza a tavola fornendo suggerimenti e informazioni aggiornate riguardo ai consigli di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

I partner coinvolti nella realizzazione del sito sono l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e il DGOCTS (l’Ufficio 3 della direzione generale degli organi collegiali per la tutela della Salute). Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute.

Uno sguardo ai rischi alimentari in cucina

I rischi alimentari possono essere di diverso tipo:

Biologici. Il cibo può diventare il mezzo attraverso il quale batteri, virus e altri microrganismi riescono ad accedere al nostro corpo.

Chimici. Negli alimenti possono essere presenti composti con potenziali effetti tossici per l’uomo. Questo può avvenire per la presenza nel terreno di contaminanti, per l’utilizzo di farmaci negli allevamenti o per l’ingestione di prodotti chimici presenti in ambiente, ad esempio nel mare, e poi ingeriti inavvertitamente dagli animali. Infine, la contaminazione chimica si può realizzare in seguito ad un’errata cottura degli alimenti o all’uso di sostanze nocive per l’uomo nell’industria alimentare.

Fisici. Riguardano la presenza all’interno di alimenti di pezzi di legno, vetro, plastica, pietra ecc. Questo tipo di rischio riguarda soprattutto la preparazione dei cibi in casa o al ristorante.

Norme di comportamento per difendersi dai rischi alimentari

1. Acquistare gli alimenti in negozio accreditati

Un consiglio che può sembrare banale, ma lo è davvero? Molte volte si preferisce comprare il cibo direttamente dal produttore o consumare alimenti prodotti in casa. Questo atteggiamento può essere pericoloso. E' preferibile acquistare cibi prodotti in Italia in negozi accreditati.

2. Trasportare gli alimenti in modo corretto

Quando si acquistano prodotti dal banco frigo o surgelati è buona norma trasportarli all’interno di borse termiche. Questo comportamento riduce notevolmente la possibilità di una proliferazione batterica. Inoltre, sarebbe opportuno che rimangano meno tempo possibile nelle borse frigo, quindi per prodotti congelati è preferibile scegliere negozi non troppo lontani da casa.

L’obiettivo è non interrompere la catena del freddo.

3. Organizzare la conservazione degli alimenti

Arrivare a casa e inserire il cibo nel frigorifero a caso non è una buona idea. Ogni alimento dovrebbe avere un suo spazio nel frigorifero e nel freezer, in modo che l’aria fredda possa mantenere tutti gli alimenti alla stessa temperatura.

Un altro aspetto importante nell’organizzazione del frigorifero è la separazione degli alimenti crudi da quelli cotti.

La temperatura ideale per il frigorifero è di 4°C, mentre per il freezer è di -18°C.

4. Attenzione all’igiene durante la preparazione dei pasti

E’ opportuno non cucinare mentre si è malati e lavare regolarmente le mani mentre si cucina. La frutta e la verdura devono essere lavate con acqua fresca prima di essere utilizzate nelle preparazioni, la carne invece non deve essere lavata prima di cuocerla.

Igienizzare ripetutamente i piani della cucina in presenza di carni crude o pesce.

5. La cottura

Anche durante la fase di cottura ci possono essere dei rischi. I consigli più importanti sono evitare che i cibi si carbonizzino e controllare le pentole antiaderenti, che devono essere non rovinate e in buono stato. Per evitare intossicazioni cucinare completamente carni, uova e pesce.

6. Si mangia

Se un cibo sembra poco appetibile o il suo aspetto non convince è meglio evitare di consumarlo. Un’altra buona norma per la propria sicurezza è controllare sempre la data di scadenza e consumare entro pochi giorni carni e pesci freschi.

Mangiare correttamente non significa solo scegliere i giusti alimenti per una dieta sana ed equilibrata, ma anche conoscere il cibo e le regole per conservarlo e prepararlo. Ora grazie al nuovo portale sui rischi alimentari potremmo sempre sederci a tavola in totale sicurezza.