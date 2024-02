I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato 30enne, di nazionalità tunisina, per il reato di rapina. L’uomo, a mezzo di un oggetto contundente, avrebbe danneggiato dei distributori automatici istallati nel comune di Valderice asportando delle bevande contenute all’interno.

Sarebbe stato proprio il titolare dei distributori ad accorgersi, dalle telecamere istallate, di quanto stava accadendo precipitandosi sul posto e trovando ancora il tunisino che alla sua vistalo minacciava con una chiave (solitamente utilizzata per sostituire la ruota). L’uomo allertava così i Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, rintracciavano il 30enne a poca distanza dal luogo del furto ancora in possesso delle bevande poco prima asportate dai distributori. Tratto in arresto, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Valderice con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.