Un giovane di 24 anni è morto a Palermo in seguito a uno scontro tra la moto su cui viaggiava (una Verve 125) e un’auto (una Volkswagen Polo): è avvenuto in via Monfenera all’angolo con via Giuseppe Basile. Il 24enne era in sella allo scooter con un coetaneo quando è avvenuto l’impatto: all’arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il trasporto immediato al Policlinico, il giovane è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite. L’altro ragazzo, alla guida al momento dello scontro, è stato invece portato al Civico: anche le sue condizioni appaiono piuttosto gravi. Le forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.