Un licatese di 37 anni è stato multato dagli agenti del commissariato Polizia per non essersi fermato all’alt a bordo del proprio scooter durante un posto di controllo per le vie del centro. L’uomo, una volta raggiunto dalla volante di Polizia, è risultato alla guida di un mezzo privo di targa e senza copertura assicurativa. Il ciclomotore è stato sequestrato e il 37enne licatese multato per diverse centinaia di euro.