L’associazione Codici interviene con una nuova iniziativa legata al Superbonus. È stato creato uno sportello legale per assistere chi ha subito danni dal 110, in particolare consumatori e piccole imprese.

“Il 31 dicembre 2023 – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è stato archiviato il più controverso incentivo statale della storia: il Superbonus 110. Gli strascichi di una vicenda connotata dalla sovrapposizione di normative contraddittorie stanno aprendo un capitolo di contenziosi. È per questo che abbiamo deciso di intervenire, fornendo supporto legale alle situazioni critiche che si stanno creando”.

Lo sportello legale fornisce assistenza in tutta Italia, con le delegazioni locali pronte a raccogliere le segnalazioni che giungono dal territorio. “I problemi che si stanno affacciando sulla scena in questo inizio anno sono tanti – afferma l’avvocato Fausto Pucillo, Segretario di Codici Emilia-Romagna –. Parliamo di cittadini che hanno visto non conclusi i lavori entro il termine di legge, minacciati di dover sborsare somme ingenti, di imprese a rischio insolvenza per mancati incassi, di prezzi aumentati dal mercato ‘drogato’ dell’ultimo biennio, di soggetti spregiudicati che hanno invaso il mondo dell’edilizia senza possedere requisiti di professionalità, di banche ed intermediari che non erogano le cessioni del credito, di tecnici che hanno compiuto errori nella redazione degli incartamenti necessari o non hanno rispettato i termini. Tutto questo senza dimenticare i ritardi ed una burocrazia farraginosa. Temiamo che questo sia solo l’inizio di una situazione che rischia di diventare sempre più critica”.

I consumatori ed i rappresentanti di piccole imprese che hanno subito danni a causa del Superbonus possono rivolgersi allo sportello legale attivato dall’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.