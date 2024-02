Un agente penitenziario di 52 anni e’ morto in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Maremonti, la strada che collega Siracusa con i Comuni della zona montana. Si chiama Nicolo’ Fazzone l’agente di polizia penitenziario deceduto stamane sulla Maremonti, nelSiracusano. L’uomo, originario di Palermo, sposato e residente a Melilli, prestava servizio nel carcere di Augusta ma era stato di recente distaccato nel penitenziario di Siracusa, in contrada Cavadonna. Secondo le informazioni fornite dalla Polizia municipale di Siracusa, il pm di turno ha disposto il sequestro della salma.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, la vittima era al volante della sua macchina, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si e’ ribaltato su un terreno. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi, poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, per provare ad estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto, ed il personale del 118, allo scopo di trasferire l’uomo in ospedale. Per gli agenti di polizia si tratterebbe di un incidente autonomo.