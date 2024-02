I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un cinquantenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. A firmare l’ordinanza è stato il gip del tribunale di Agrigento che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. La vicenda scaturisce dalla denuncia della compagna dell’indagato, una quarantanovenne del posto. La donna ha trovato il coraggio di raccontare agli investigatori i maltrattamenti subiti: insulti, minacce e in un’occasione anche gli abusi sessuali. Per questo motivo sono scattate le manette nei confronti del cinquantenne. Avviato anche il “codice rosso”, l’iter che tutela le donne vittime di violenza.