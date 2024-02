La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

Il nuovo calendario fa riferimento alla settimana dal 19 al 25 febbraio 2024, nello specifico: 21 e il 23 febbraio lungo la Ss115 Sud Occidentale, il 22 e il 24 febbraio lungo la Ss640 di Porto Empedocle.

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam;

Le sanzioni, ovviamente, variano in base allo sforamento del limite di velocità:

fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro;

da 10 fino a 40 Km/h in più del limite si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro;

da 40 a 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;

oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.