Servizi e consegne sempre più tecnologici per i cittadini in provincia di Agrigento grazie ai nuovi dispositivi palmari di Poste Italiane in dotazione ai portalettere per il servizio di recapito.

Attraverso le numerose funzioni racchiuse in un semplice smartphone, i palmari di ultima generazione sono in grado di gestire corrispondenza e pacchi in contrassegno e permettono il pagamento cashless tramite la funzionalità «Paga con codice» di PostePay. Inoltre, è possibile effettuare ricariche telefoniche e PostePay, esclusivamente tramite pagamenti elettronici in modo più sicuro e veloce.

Il palmare in dotazione a 38 portalettere dei 12 Centri di Recapito della provincia di Agrigento, infatti, oltre a rendere più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permette di gestire in modo efficace operazioni a valore aggiunto come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata.

Oltre ai numerosi servizi per il recapito, i nuovi dispositivi contribuiscono a rendere più sicuro il lavoro dei portalettere. Grazie a una nuova app installata sui palmari, i postini avranno infatti a disposizione un pulsante virtuale di emergenza attivabile in caso di bisogno durante la cosiddetta “gita” di recapito ma anche nelle fasi pre e post della lavorazione. A ricevere e gestire le richieste di SOS attivate attraverso la nuova funzionalità “Richiesta volontaria di soccorso” saranno le sale della Security room centrale di Poste Italiane, che si occuperanno di contattare il portalettere, verificarne la posizione attraverso le coordinate gps e infine contattare i soccorsi.

L’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in un contesto di mercato sempre più competitivo, a seguito della crescita esponenziale dell’e-commerce con sempre maggiori esigenze da parte dei cittadini, ha deciso di rivedere in chiave digitale il suo storico servizio di consegna, rimarcando ancora una volta la propria vicinanza ai territori e alle comunità locali. Per questa ragione continua a sostenere il processo di digitalizzazione del Paese ribadendo la vicinanza ai cittadini e offrendo loro una serie di prodotti e servizi innovativi direttamente a domicilio grazie al lavoro dei portalettere e ai loro palmari.