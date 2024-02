In arrivo 172 milioni per le strade siciliane. Le risorse fanno parte della programmazione concordata tra il Ministero delle Infrastrutture e Anas per il 2024-2025. Fra le opere previste, l’ammodernamento della SS 284 ”Occidentale Etnea” nel tratto tra Adrano e Paternò e alcuni tratti della Agrigento-Palermo. “Le opere oggetto di finanziamento – spiegano dal Mit – sono quelle che, ad oggi, hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio siciliano”. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: ‘‘Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi no”.