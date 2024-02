Ancora un altro sequestro di cocaina a Licata. La squadra mobile di Agrigento, unitamente agli agenti del locale commissariato, hanno arrestato una coppia del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato ieri notte. I poliziotti hanno fermato l’auto di grossa cilindrata, a bordo della quale viaggiavano i due indagati, rinvenendo un panetto di cocaina dal peso complessivo di 1,2 chilogrammi. In attesa della convalida del provvedimento, l’uomo è stato portato in carcere mentre la donna è stata posta ai domiciliari. Si tratta del secondo significativo sequestro di cocaina eseguito a Licata nel giro di pochi giorni. Lo scorso weekend, infatti, un’altra coppia era finita in manette a margine di un’operazione simile a quella odierna.