Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento apre il Cantiere delle idee per Agrigento Capitale della Cultura 2025 e promuove un incontro per il 28 febbraio alle ore 10.00 presso le Fabbriche Chiaramontane site in piazza San Francesco. Facendo seguito all’ appello, lanciato nei giorni scorsi, affinché si potesse recuperare lo spirito unitario che ha consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento e accogliendo i numerosi segnali di incoraggiamento da parte dei tanti che hanno apprezzato l’iniziativa, il Cartello Sociale ritiene che non è più rinviabile l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonista del territorio per contribuire al successo di un’opportunità di sicuro irripetibile.

Con questo spirito s’intende agevolare un percorso che rinsaldi la coesione del territorio in tutte le sue articolazioni supportando il delicato lavoro che deve portare avanti la fondazione appena costituita. Istituzioni, forze sociali ed imprenditoriali, Chiesa, associazioni, Scuola, Università, club service, cittadine e cittadini, tutti sono chiamati a dare il loro apporto alla riuscita di un progetto che grazie al suo patrimonio culturale può garantire ad Agrigento un futuro esaltante quanto la sua storia. Il Cartello Sociale auspica che il 28 febbraio saremo in tanti ad esprimere un segnale di attenzione e di amore per la nostra città.