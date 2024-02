Ladri in azione al Ginnasio Empedocle di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’edificio scolastico in via Diodoro Siculo dopo aver forzato un infisso. Una volta dentro hanno “puntato” immediatamente i distributori automatici di snack e bevande portando via l’incasso. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato uno dei collaboratori scolastici alla riapertura della scuola. Presentata una denuncia ai carabinieri di Agrigento che hanno avviato le indagini. È il secondo furto, messo a segno con le stesse modalità, che si verifica al Ginnasio Empedocle in due mesi. È possibile che dietro il colpo ci sia sempre la stessa mano.