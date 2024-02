Il Comune di Ravanusa ha disposto l’attivazione del servizio gratuito di trasporto per disabili riservato sia agli alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia ai soggetti disabili adulti (non più in età scolare) che siano in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 in corso di validità.

Il servizio è internalizzato ed erogato da dipendenti del Comune di Ravanusa.

La disponibilità del pulmino per il trasporto disabili si articola nei seguenti orari:

mattina, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

La presentazione dell’istanza di accesso al servizio trasporto disabili è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. Le istanze potranno essere presentate fino al 04/03/2024, ore 12:00 mediante presentazione al protocollo generale dell’Ente o invio alla PEC istituzionale del comune: comune.ravanusa@pec.it.

Giovanni Blanda