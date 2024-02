In occasione della intitolazione della Camera del Lavoro di Aragona in onore dei minatori sarà esposta la mostra fotografica che ritrae le condizioni inaccettabili a cui erano sottoposti i lavoratori. Fotografie inedite che ritraggono i lavoratori semi nudi senza disposizioni di protezione individuali mal pagati e spesso non pagati proprio; foto che ci fanno vedere le assemblee sindacali davanti l’entrata delle miniere e altre che ritraggano gli stessi in corteo per scioperare contro queste condizioni. Particolarmente significative alcune foto che ritraggono le donne in testa al corteo degli scioperanti e purtroppo altre che testimoniano lo strazio delle vedove e dei bambini orfani nelle cerimonie dei funerali che seguivano gli incidenti in miniera. Tutto questo sarà esposto nella Camera del lavoro di Aragona giorno 23 febbraio alle ore 17,00 durante l’intitolazione della sede cigiellina locale a Francesco Marotta storico leader dei minatori e segretario della locale sezione per alcuni decenni in onore della categoria dei minatori testimoniata da una targa a ricordo. Saranno presenti i vertici della Cgil Sicilia e del gruppo dirigente provinciale.