Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili,

dalla 24ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (6–12 febbraio), sono state donate al CENTRO AIUTO ACAMS (associazione di volontariato che si occupa di aiutare le famiglie disagiate con aiuti alimentari, farmaci e beni di supporto) oltre 600 confezioni di medicinali.

Tutto questo grazie all’impegno dei soci e delle socie volontarie del CENTRO AIUTO ACAMS e dai volontari della CROCE ROSSA ITALIANA (Comitato Provinciale di Agrigento – Unità Territoriale di Ravanusa) coordinati da Maurizio Bonomo (Delegato Provinciale del Banco Farmaceutico di Agrigento).

All’iniziativa per le famiglie in difficoltà hanno aderito:

-FARMACIA IGEA (Via Arancio, 27 Ravanusa)

-FARMACIA del CORSO (Corso Della Repubblica, 50 Ravanusa)

-FARMACIA COSTANZA (Corso Della Repubblica, 210 Ravanusa)

-FARMACIA BONGIORNO (Via Crispi, 97 Favara)

SI RINGRAZIANO in modo particolare:

Evelyn Loggia, Francesco Pacinella, Daniel Ciotta, Gaya Tricoli, Angelo Milazzo, Rosa Burgio, Maria Scibetta, Claudio Mario Tricoli, Maria Rosa Falcetta, Angela Galifi, Luisa Licata Caruso, Dario Sonnen, Maria Chiara Brancato, Anita Cavalcanti, Luigi D’Auria, Rossella Picone, Lena D’Auria

Il Coordinamento dei Volontari e delle Socie Volontarie

La Responsabile

Elia Maria Petix