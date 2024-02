Torna l’autovelox sulla Palermo-Sciacca. Il Comune di San Giuseppe Jato ha comunicato che a partire da lunedì 26 febbraio tornerà attivo l’autovelox per il controllo della velocità sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca. L’annuncio serve da monito per gli automobilisti, invitandoli a moderare la velocità per evitare multe salate.

Il rilevatore di velocità in passato aveva colpito duramente gli automobilisti che superavano i limiti su questa arteria stradale che, con la sua conformazione a larghe corsie, induce spesso a pigiare troppo sull’acceleratore.

L’autovelox è stato installato al chilometro 25 e 800, nel tratto compreso fra gli svincoli di San Giuseppe Jato e San Cipirello, dove il limite di velocità è di 90 Km/h.

La multa dipende dall’eccesso di velocità rilevato, secondo quanto indicato dall’articolo 142 del CdS.

Fino a 10 Km/h in più del limite: si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro.

Da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro.

Da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

A seconda della gravità dell’infrazione, con una velocità superiore al limite da 10 a 40 Km/h si rischia anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, mentre con un eccesso di velocità da 40 a 60 Km/h i punti sottratti possono arrivare a 10. Con una velocità di oltre 60 Km/h più alta del limite i punti decurtati sono più di 10, inoltre per i neopatentati il numero di punti persi è doppio.