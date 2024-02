Un omicidio ha avuto luogo al termine di una festa di compleanno in via Picasso a Mascalucia, nel Catanese. L’omicida ha 60 anni, mentre la vittima avrebbe compiuto 43 anni quest’anno ed è morto durante il tragitto verso il Policlinico del capoluogo etneo. A ucciderlo sarebbe stata una coltellata all’addome a culmine di una lite per futili motivi. Indagano su quanto accaduto i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia e quelli della Compagnia di Gravina di Catania sul luogo dell’accaduto. La Procura della Repubblica ha avviato le indagini e il 60enne è stato fermato.