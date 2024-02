E’ in programma, giorno 1 marzo, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 19,30, nei locali dell’oratorio “”San Giovanni Paolo Secondo””, il secondo incontro per ragazzi e giovani, sul tema generale “”L’importanza di connettersi con le emozioni dell’altro per prevenire i comportamenti a rischio”” . Si parlerà di “”Laboratorio creativo: mettiamoci in rete””. Interverranno la psicologa, Mariangela Carlino, e l’assistente sociale, Anna La Marca.

L’iniziativa è della Chiesa cattolica – Unità pastorale “”Maria, Madre della Chiesa”.

Giovanni Blanda