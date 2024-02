Era l’11 febbraio 2024 quando l’onorevole Giusy Savarino affermava pubblicamente «Voglio rassicurare il sindaco di Agrigento e la comunità agrigentina che ho chiesto all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò di intervenire urgentemente per il tramite del Dipartimento regionale tecnico e del Genio civile per la messa in sicurezza, non procrastinabile in considerazione degli ultimi eventi, del viale delle dune a San Leone. Mi è stato assicurato il massimo impegno in tempi brevissimi».

Oggi 23 febbraio 2024 si ha conferma che l’assessorato Infrastrutture e Mobilità Servizio 3 – Assetto del territorio ha trasmesso nota al Genio civile di Agrigento con la quale si autorizzano i lavori per complessivi € 495.000,00 per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate nella località di San Leone – Agrigento.

Il Sindaco di Agrigento e tutta l’amministrazione Comunale esprimono un plauso per la sensibilità e la prontezza mostrata dall’on. Giusi Savarino, dall’assessore Aricò e da Fratelli d’Italia nei confronti di una problematica, quella dell’erosione costiera, che compromette seriamente le bellezze naturali ed attrattive della nostra città.